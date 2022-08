Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Percy (55, San Borja). Doctorcita, le escribo desesperado porque mi mujer está completamente loca y no exagero. María es una mujer a la que siempre le complazco en todo lo que quiere y, por esta razón, a veces he gastado en cosas innecesarias, pero esta vez me está pidiendo algo completamente descabellado: quiere una fiesta de 40 mil soles.

Al principio, pensé que era una broma. “Cholo, se acercan mis 50 y vamos a tirar la casa por la ventana. Quiero una fiesta a lo hija de la Samahara”, me dijo. Yo le respondí, “lo que pida la reina de mi corazón”. El asunto es que, como no veo noticias de espectáculos, no entendí que se refería a que quería una celebración de 40 mil soles.

Me llegué a enterar de esta situación cuando nos sentamos a hacer la lista de sus invitados y lo que requería para este festejo. No negaré que yo he recibido una buena cantidad de dinero por mi AFP, CTS y otros ingresos. No obstante, no pienso gastar más de 10 mil soles en su fiesta. Incluso, es una cifra exagerada, al menos para mí, sin embargo, mi Rosa es una esposa y madre muy entregada, así que se lo merece.

El asunto es que hemos tenido una fuerte discusión por la bendita fiesta porque mi mujer insiste en gastar ese monto. Eso me parece una huachafada. También estoy seguro que mi mujer solo quiere esa fiesta para andar pregonando que se gastó 40 mil soles. Doctora, ¿Cómo le hago entender que no será posible gastar esa cantidad de dinero?

Ojo con el consejo

Estimado Percy, tienes que hablar seriamente con tu mujer, ella debe entender que, aunque tú tengas tus ahorros, es innecesario gastar una cantidad de dinero tan fuerte en un simple festejo. Si insiste demasiado con el tema, entonces busquen ayuda profesional porque no es normal que se obsesione con las cosas materiales y ansíe, en exceso, presumir sus cosas. Mucha suerte.