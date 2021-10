Magaly Moro

Flora (42, Pueblo Libre). Señora Moro, recurro a usted porque estoy casi seguro que, con tantos años de experiencia como consejera sentimental, me podrá ayudar a entender mejor a los hombres. Realmente, ellos dicen una cosa pero hacen otra, este es el caso de Juan Alberto, mi expareja.

Luego de más de 10 años de relación, yo estaba completamente segura de que me quedaría con él de por vida, pero la vida da giros tan inesperados, que ni siquiera te da tiempo de imaginártelos.

Mi relación con Juan era buena, tranquila, pero él nunca quería que habláramos de matrimonio, fue entonces cuando empezaron a surgir las diferencias. A la par, mi familia me empezó a presionar para que nos casáramos. Lamentablemente, todo esto solo generó que termináramos.

El 2020 fue el peor año de mi vida, entré en una depresión profunda, pero con ayuda psicológica fui saliendo adelante, empezando de cero. Cuando las cosas iban mejorando, me enteré que el mismo hombre que le huía al compromiso, mi ex, se iba a casar con una chibola 15 años menor que él, con quien apenas tenía una relación de 6 meses. ¿Se imagina cómo me sentí?

Doctora Moro, lo más raro de esta terrible historia es que mi ex me busca, me escribe para vernos, a pesar de que se va a casar y es supuestamente feliz. “No quiero perder tu amistad, solo tú me conoces, sabes todo de mí. A veces te extraño demasiado, no me imagino una vida sin ti”, me dice. No lo entiendo, ¿Qué quiere de mí? Ayúdeme, por favor. Aún siento cosas por él, pero no quiero terminar siendo la amante.

Ojo con el consejo

Querida Flora, efectivamente, lo que vives es una terrible historia. Lo primero que debes hacer es alejarte completamente de Juan, es una persona narcisista, que carece de empatía.

Sé que es difícil para ti, fueron 10 años, pero debes agradecer no haberte casado con él. Sigue apoyándote en tus amigos y familiares.