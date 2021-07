Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Alexander (25 años, Surquillo). Querida doctora Moro, me apena un poco escribir mi historia por este medio, pero necesito el consejo de una sabia del amor como lo es usted.

Le cuento que hace dos años tengo una relación con María Soledad, una mujer hermosa que me robó el corazón desde que la conocí. Sin embargo, hay algo en ella que no deja que nuestro romance florezca. Lastimosamente, Mari, como la llamo de cariño, es muy pero muy celosa. Precisamente por esta razón le sorprende que yo no lo sea. Ella no puede ver que estoy chateando con otra mujer porque, de inmediato, arma un escándalo. Gracias a Dios he logrado manejar esa situación y evito conversar con otras amistades que ella no conozca.

Cuando todo parecía que mi relación por fin había logrado un equilibrio, María sale con que su mejor amiga le contó que su pareja le armó un show en el mercado porque otro hombre le piropeó. A mí me pareció un acto exagerado, pero tal parece que a Mari le había encantado y me empezó a reclamar el porqué yo no era así.

La verdad es que no entiendo nada. Mi hermana siempre me dijo que las mujeres odian los celos sin sentido, por eso yo he tratado de evitarlos con mi actual pareja. Lo peor de todo es que ahora, ella está desesperada y busca sacarme celos con lo que sea.

Hace unos días me enseñó que ha empezado a retomar conversaciones con su ex. No le dije nada, pero me da miedo la obsesión que tiene. Siento que en cualquier momento hará algo que nos lastime a los dos. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Querido Alexander, en verdad los dos están mal. Tú no puedes renunciar a tus amistades por ella ni vivir bajo sus condiciones. Por su parte, Mari no puede estar intentando sacarte celos, ella debe comprender que los celos no son una demostración de amor.

Conversa con tu chica y hazle entender que solo buscas tener una relación sana. Si quieren salvar su romance, vayan a terapia. Suerte.