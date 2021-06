Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Adriana (33 años, San Juan de Lurigancho). Doctora, es un gusto comunicarme con usted. Mi historia le ha pasado a casi todas las mujeres y quizá se sientan igual de fastidiadas que yo.

Hace un año inicié una relación con Lucio. Nos llevábamos muy bien hasta que me enteré de su mentira. Él tuvo un romance intenso con una chica de su universidad, cuyo nombre prefiero mantener en el anonimato. Según su versión, terminaron porque se dieron cuenta de que se llevaban mejor como amigos que como pareja. Sin embargo, después de su ruptura nunca volvieron hablar, es más él mismo me dijo que había preferido eliminarla y bloquearla de todas sus redes sociales, para dejarla en el pasado. Eso me pareció siempre extraño porque aparentemente terminaron bien, pero no quise indagar más.

La semana pasada, por curiosidad, entré a sus redes sociales y me di cuenta de que en la sección “Siguiendo” de TikTok aparecían los vídeos de esta mujer, sabía que era ella porque ya la había stalkeado en varias oportunidades. Cuando entré a la cuenta de la chica vi que todos sus videos tienen un “me gusta” de Lucio. Doctora, de verdad que eso me decepcionó mucho porque hace poco, cuando hablamos de nuestras antiguas relaciones, él me dijo que no sabía nada de ninguna expareja.

Me mintió y eso es lo peor que ha podido hacer. No quise entrar a sus otras redes sociales porque no quería vulnerar más su privacidad, pero le juro que ganas no me faltaron. Estoy pensando en reclamarle. ¿Está bien? ¿Estoy exagerando?

Ojo al consejo

Estimada Adriana, cabe la posibilidad de que Lucio todavía sienta algo por esa mujer o quizás solo tiene curiosidad de saber sobre la vida de ella. En realidad, hay muchas hipótesis que pueden surgir. Lo mejor será que hables con él directamente y le pidas sinceridad. No está mal que siga a sus exparejas, pero sí está muy mal que oculte cosas. Mucha suerte.