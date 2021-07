Magaly Moro

Hellen (50 años, Barranco). Doctora Magaly, creo que no tengo suerte en el amor y eso me lastima mucho.

Hace poco terminé una relación de más de 4 años con un hombre que siempre me dijo que me amaba, incluso me presentaba a sus amigos como el amor de su vida. Sin embargo, de un día para otro empezó a alejarse mostrándome su indiferencia e inmadurez.

Estas actitudes causaron que terminemos y luego caiga en una terrible depresión, la cual hasta el momento vengo enfrentando.

Doctora le juro que le entregué mi corazón y todo de mí. Fui sincera con él desde el primer segundo. No obstante, me dejó abandonada y confundida, ya que jamás supo brindarme sus razones, solo me dijo que nos demos un tiempo para ver si lo nuestro era real. No entiendo, ¿Qué hice mal?, ¿por qué me pasa esto a mí? No estaba preparada para una nueva ruptura.

Le he rogado que nos demos una oportunidad, pero ya no significo nada para él. Actualmente, estoy sola, siento que va a ser muy difícil sobrellevar este golpe emocional, siento un gran vacío. Yo me imaginaba estar casada con él y viajar por el mundo. Recuerdo que hablamos de adoptar, ya que por nuestra edad era complicado tener niños.

Lo he perdido y estoy destruida. Me pregunto constantemente si algo estoy haciendo mal, ¿por qué todos me dejan?, ¿algún día tendré un “final feliz”? Desearía que me brinde un consejo para conocer más adelante a alguien que me valore y sepa corresponder a mi amor.

Estimada Hellen, sé que una ruptura puede afectar emocionalmente, pero tienes que poner de tu parte para seguir con tu vida. Distráete y no esperes por alguien que ya no quiere estar contigo. Por otro lado, no te presiones ni obsesiones con el cuento del “final feliz’'. La persona indicada para ti llegará. Ten paciencia. Lo que sí puedes hacer es abrir tu círculo amical.