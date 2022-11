Magaly Moro

Lucero (29 años, Los Olivos). Doctora Magaly, ayúdeme, por favor. No sé cómo hacer para que mi enamorado Lucas deje de obsesionarse con reducir las medidas de su abdomen que lo tiene muy abultado.

Hace dos meses comenzó una dieta agresiva con un nutricionista. Digo agresiva porque me parece que, por ejemplo, comer de desayuno solo ensalada de palta y tomar medio litro de infusión de anís no es nada nutritivo.

Entiendo que quiera reducir la grasa abdominal, pero considero que puede empezar a sufrir de anemia porque percibo que no se está nutriendo.

Empezó el tratamiento con 85 kilos. Hace dos semanas se pesó y la balanza arrojó 80 kilos. Es decir, sí ha bajado de peso. Sin embargo, la medida de su abdomen solo se ha reducido 2 centímetros. No entiende el motivo, por lo que está desesperado. Está dudando de seguir las consultas con la nutricionista. Le he dicho que debería complementar con ejercicios, pero como es un flojo no quiere hacerlos.

Hace unos días me dijo que si no lograba su objetivo recurriría a la liposucción como última alternativa, que con ese procedimiento no hay pierde. No obstante, tengo miedo señora Magaly de que le pase algo en la sala de operaciones. Se ha visto en los noticieros tantos casos de personas que han muerto en plena liposucción.

Por favor, oriénteme. ¿Cómo puedo hacer que mi chico desista de su intención de operarse? ¿Qué consejo le puedo dar para que no se desespere?

Ojo al consejo

Estimada Lucero, entiendo la situación. Te aconsejo que converses con tu enamorado sobre lo que te preocupa. Dile tu temor. Además, no creo que sea necesario llegar a una liposucción. Si quiere reducir medidas debe considerar hacer ejercicios. Son buenos para la salud también. Tengo entendido que dieta y ejercicios van de la mano. Que consulte con su nutricionista este punto. Saludos.