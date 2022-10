Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Fernando (27 años, Cercado de Lima). Doctora Magaly, ayúdeme a arreglar un problema, por favor.

Lisbeth es el nombre de la chica que me gusta. La conozco desde hace más de un año. Es mi compañera de trabajo. Con el trato me fui enamorando de ella. Hace unos meses le confesé mi interés amoroso y le pedí que me diera una oportunidad.

Ella me dijo que lo mejor sería que nos conociéramos más. Me pareció una excelente idea. Desde entonces salimos a comer, a pasear, etc. Producto de nuestras conversaciones he conocido muchos más de sus gustos e intereses. A ella le encanta leer biografías de personajes históricos, novelas, cuentos, ensayos, etc.

Un día me preguntó si a mí también me gustaba leer libros. Yo le dije que no mucho, que prefería ver películas o series. En otra ocasión me hizo preguntas sobre historia del Perú, que no supe responder acertadamente.

Creo que todo eso ha hecho que ella me regale libros. Cada dos semanas me da uno sobre literatura o historia. Le he preguntado por qué me obsequia tantos textos y ella me ha dicho que no tiene nada de malo, que el mejor regalo del mundo es un libro.

Sin embargo, señora Moro, creo que ella piensa que soy un inculto, un bruto, un ignorante y por eso es que me regala libros a cada rato.

No sé cómo cambiar esa percepción que ella tiene de mí. No quiero perderla, me gusta mucho, estoy enamorado. ¿Qué puedo hacer para arreglar esta situación?, su consejo, por favor.

Ojo al consejo

Estimado Fernando, entiendo tu preocupación; sin embargo, no puedes asegurar que Lisbeth piensa eso de ti. Lo mejor sería que lo aclares con ella. Pregúntale por qué te regale tantos libros. Tal vez solo quiere compartir sus gustos contigo. Pídele que sea sincera en su respuesta. En base a lo que te diga sabrás con seguridad cómo actuar. Mucha suerte.