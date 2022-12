Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Luz (29 años, Lince). Señora Moro, no tolero más las burlas hacia mi enamorado Alfredo. No sé cómo ayudarlo, aunque él me dice que no me preocupe, que no le molestan en absoluto.

Lo que pasa es que mi chico es narizón. A mí ese defecto no me interesa. Por el contrario, me atrae más. Yo veo a Alfredo muy guapo. Además, es un hombre de muy buen corazón, muy noble, incapaz de molestarse con alguien, por eso creo que se aprovechan de él.

Sus amigos de la universidad y sus primos lo llaman así: “narizón”. Como le digo, a él parece no importarle; sin embargo, por sus gestos he podido notar que sí le incomoda, solo que trata de disimular.

En una ocasión le dije que les exija a sus amigos y familiares que dejen de llamarlo de esa forma, pero no lo ha hecho. Supongo que no quiere enemistarse con ellos. Hace pocos días, en una reunión, escuché que le bromeaban diciéndole “mi estimado Cyrano de Bergerac”, ese poeta francés conocido también por tener una nariz prominente y deforme.

Cuando escuché eso les dije prácticamente a gritos que no lo llamaran así. Alfredo corrió hacia mí y me dijo: “amor, cálmate, era solo una broma, la chapa no es tan mala tampoco”.

Doctora Magaly, ¿se da cuenta de la nobleza de mi chico? Aunque en realidad ya estoy pensando que le falta carácter. ¿Usted qué cree?, ¿qué puedo hacer para que sus amigos y primos dejen de burlarse de él por el tamaño de su nariz?

Ojo al consejo

Estimada Luz, entiendo tu enojo y preocupación. Considero que debes hablar seriamente con Alfredo sobre la situación. Si has notado que sí le incomodan esas bromas, lo más sano es que les ponga un alto a sus primos y amigos. No debe permitir más burlas. Es necesario un cambio de actitud de su parte, que deje la nobleza a un lado y tenga más carácter. Saludos.