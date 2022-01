Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Ángela (36 años, San Borja). Hola señora Moro, recurro a usted con el corazón roto y espero que sus consejos me ayuden a superar lo más pronto posible esta decepción. Hace 8 meses conocí a Edgar, una amiga cercana me lo presentó porque, según me dijo, estaba soltero y con deseos de enamorarse. “Le he enseñado tu foto y le has gustado”, fueron sus palabras. Yo también vi sus fotos y me dejó cautivada, era muy guapo.

Primero, comenzamos a conversar por WhatsApp, pero no pasó mucho tiempo para que concretemos nuestra primera cita. Todo nos fue tan bien que, a las dos semanas, ya estábamos en salidas. Sin embargo, pese a la buena química, Edgar nunca me dijo para iniciar una relación.

El asunto es que en diciembre cambió de un día para otro, empezó a ser distante y no quiso pasar Año Nuevo conmigo. Lo peor vino después, porque me trataba casi como una simple amiga y no quería verme.

Preocupada por lo que pasaba, llamé a mi amiga, la que nos presentó, le conté todo y lo que me dijo me dejó helada. “Angi, ya entiendo todo. Este tarado ha regresado con su ex, yo la sigo en Instagram y vi fotos sospechosas, en una de ellas salía una mano en su pierna y el reloj era de Edgar, lo reconocí de inmediato”, fueron sus palabras.

De inmediato, llamé a Edgar, le reclamé todo y, en lugar de preocuparse, me respondió, “sí, regresé con mi ex. No entiendo por qué me reclamas si tú y yo no somos nada”. Doctora, yo estaba muy ilusionada y quiero buscarlo, me siento desesperada. ¿Qué hago?

OJO AL CONSEJO

Querida Ángela, entiendo que estés ilusionada, pero por el trato que recibiste no debes buscar a Edgar. Esa persona no fue ni sincera ni considerada, así que una relación con él te podría producir mucho dolor. Es más, quizás ahora no lo veas así, pero es lo mejor que te pudo pasar.

Por ahora, intenta apoyarte en tus amigos y familia para atravesar este duro momento. Fuerza.