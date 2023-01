Magaly Moro

Mariano (30 años, Chosica). Estimada doctora, reciba mis bendiciones por la labor que hace al leer nuestras cartas y darnos sus consejos. En esta oportunidad le escribo porque estoy cansado del fanatismo de Amanda, mi novia desde el 2021.

Recuerdo que cuando la conocí me comentó que le encantaban las canciones de Shakira y que una de sus favoritas era Antología. Me pareció muy curioso porque había escuchado muy poco de esa cantante, a pesar de que es muy popular. Recuerdo saber solo el título de uno o dos temas, pero nunca le tomé importancia a su música porque me parecía muy básica y rara.

Al pasar los meses, Amanda se encargó de ponerme al tanto de esta intérprete. La verdad no me importaba mucho, pero hacía como que la escuchaba para que no se sienta mal. Así fue el primer año de relación. Siempre que nos veíamos teníamos que escuchar, por lo menos, dos canciones de Shakira. Era parte de nuestra rutina. Incluso, a sus dos fiestas de cumpleaños que fui, estaba con la temática de la cantante colombiana.

Doctora, para mí su fanatismo era extremo, pero sentí que todavía lo podía soportar. Sin embargo, con lo de la supuesta infidelidad de Piqué, ella se ha vuelto más intensa y está loca por viajar a Miami para consolarla. Es totalmente ridículo. ¿Dejar su trabajo y su vida por alguien que no conoce en persona? A mí no me parece doctora y esto ya me crea incomodidad, ¿qué hago?

Ojo al consejo

Querido Mariano, tú conociste a Amanda con esa afición por Shakira y la aceptaste así desde un principio. No puedes prohibirle nada. Eres su pareja, pero no eres su dueño. Lo que sí puedes hacer es sugerirle y manifestar tu incomodidad con respecto a su decisión. Estoy segura de que, con una buena comunicación, van a poder llegar a buen puerto. Mucha suerte.