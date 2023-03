Magaly Moro

Oscar (55 años, Cercado de Lima). Estimada Magaly, espero pueda leer mi caso y brindarme la paz que necesito con su sabio consejo. Soy un hombre divorciado con dos hijos de su primer matrimonio. Ambos ya son adultos, mi hija tiene 25 y mi hijo 27, por lo que decidí que era momento de encontrar el amor de nuevo y dejarlos volar con sus propias alas.

Conocí a Isabel en una reunión de amigos. Ambos hemos gozado de una relación pacífica, nos mudamos juntos y estábamos conviviendo. Sin embargo, recientemente he tenido que apoyar a mis propios hijos porque atraviesan una mala racha. Mi hija tiene problemas en su matrimonio y mi hijo ha perdido su trabajo, entonces decidí acogerlos en mi departamento dejando a Isabel sola en la casa que compartíamos.

Desde ese momento todo se convirtió en un infierno. Yo he hecho el esfuerzo de visitar a mi pareja casi a diario, las citas no han cambiado e incluso soy detallista con ella. Nada parece contentarla. Cuando le expliqué que para mí la prioridad eran mis hijos, se volvió loca diciendo que yo me había ido con ellos porque deseaba volver con mi mujer. A mí no me gustan los dramas, así que opté por terminar la relación. Hace poco mi ex me escribió para resolver el asunto, pero no sé si sea lo correcto. ¿Qué debo hacer?

OJO al consejo

Estimado Óscar, no te atormentes. Si Isabel ha tomado la decisión de contactarte para intentar resolver los problemas entre ustedes, no pierdes nada escuchándola. Aprovecha esta oportunidad para que ambos compartan las expectativas sobre la relación. Si lo solucionan adecuadamente, no tendrán problemas a futuro.