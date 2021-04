Magaly Moro

Daniel ( 29 años, Chorrillos). Doctora Magaly, me siento muy confundido. Hace un par de meses inicié un romance con Pamela, nos entendemos bastante bien, pero ha empezado a decir cosas que no me agradan y no sé si quiero compartir mi vida con una mujer así.

Ella siempre ha sido ajena a la política peruana, pero siento que en estos últimos días se comporta de manera irresponsable. Doctora, resulta que Pame está promoviendo a través de sus redes sociales que las personas voten en blanco o viciado, porque señala que ningún candidato es digno de asumir la presidencia del Perú. Lo peor de todo es que asegura esto sin siquiera haber leído sus planes de Gobierno. Siento que no está midiendo las consecuencias de sus actos.

Yo tenía entendido que ella iba a votar por el señor Lescano, pero desde que salieron más pruebas sobre el supuesto acoso que le realizó a una periodista, mi enamorada dejó de apostar por él. “Mi única opción era el candidato de Acción Popular, no sé si sea cierto lo que están diciendo, pero si el río suena es porque piedras trae y no voy a votar por alguien así”, me dijo luego de ver las noticias. Desde ese momento, se ha propuesto difundir gráficos o videos incentivando al voto en blanco. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con su postura. Lamentablemente, esos son los candidatos que tenemos y debemos escoger, porque un voto en blanco es igual de peligroso. Le juro que no sé qué hacer. No soporto esa actitud. Espero su consejo.

OJO AL CONSEJO

Estimado Daniel, tienes razón, el voto blanco o viciado no es la solución a los problemas del país. Si has intentado hablar con ella y no logras que cambie de idea, aunque te cueste tienes que respetar su postura. No obstante, sería bueno que antes le informes sobre los efectos de este tipo de votos, porque sin querer puede beneficiar a los candidatos que tanto repudia. Suerte.