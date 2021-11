Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Dayana (35 años, San Juan de Lurigancho) Doctora Magaly, estoy furiosa con mi enamorado. He tolerado mucho, pero ya no puedo soportar más sus actitudes. José vive pendiente de la vida de Alejandra Baigorria.

Siempre supe que esta chica reality le gustaba. El me lo reveló desde el inicio de nuestra relación. “Me gusta físicamente. Es muy atractiva, fuerte y bonita”, me dijo.

Es usual que encuentre fotos en Instagram de ella en que mi enamorado le ha dado like. Al principio no me molestaba, por el contrario, a veces yo le avisaba que Alejandra había publicado nuevas fotografías.

Sin embargo, en las últimas semanas está muy pendiente de ella. Esto a raíz de que la chica se lesionó y tuvieron que ponerle un yeso en la pierna.

Desde que se enteró de su problema de salud le comenta las fotos diciéndole que le desea una pronta mejoría, que sigue estando hermosa y que no se deprima. Le escribe casi a diario.

Hace una semana mi nivel de tolerancia llegó a su límite cuando me dijo que averiguaría donde vivía para enviarle un peluche con el siguiente mensaje: “Te admiro. Sé fuerte”.

Ni a mí me ha enviado un peluche con una dedicatoria personalizada. Fue el colmo. Le dije que estaba loco y que si lo hacía yo lo tomaría como una falta de respeto hacia mí. Me dijo que era una exagerada y que no enviaría nada por ahora, pero que si veía a Alejandra nuevamente triste lo iba a tener que hacer para animarla.

Señora Moro, ¿qué hago para que deje de estar loco por ella?

Estimada Dayana, entiendo tu enojo. Te aconsejo que dialogues con tu enamorado y le expliques tu molestia. Me parece que está exagerando en sus atenciones hacia una mujer que no conoce y se está comportando como un inmaduro. Ser fan también tiene un límite. Hazle ver que si la situación fuera al revés, él también estaría muy incómodo. Mucha suerte.