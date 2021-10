Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Emilia (24 años, Barranco). Doctora, mi drama amoroso empezó hace cuatro años, cuando conocí a Roberto en la fiesta de mi amiga. Él no me quitaba la mirada de encima y a mí me pareció atractivo. Bailamos un par de veces y al finalizar la reunión me enteré que era el tío de Mercedes, mi amiga.

A raíz de esa fiesta, iba a la casa de Meche más seguido. Su tío siempre estaba presente y el gusto que sentíamos empezaba a incrementar. Lo malo de todo es que yo era menor que él. Me llevaba once años. Pese a ello, un día me confesó que le atraía mucho y yo solo respondí que mis padres jamás lo aceptarían. Él no insistió más.

A los días me enteré que estaba con otra chica. Sin embargó, no estaba enamorado porque me citaba para verlo y yo aceptaba. Hice mal, lo sé, pero Roberto decía que deseaba mis besos. No podía negarme a eso. Mantuvimos una relación sin sentido.

Durante tres meses fui la otra, nos veíamos a escondidas, pero todo terminó un 6 de mayo, al pelear en su auto; resulta que yo no podía tener novio, pero él sí podía estar en una relación. Me gritó que todo había acabado. Con lágrimas, acepté y me fui.

Me alejé de esa familia y de mi amiga. Sufrí demasiado, porque lo consideraba mi gran amor. El tiempo que pasamos fue corto, pero intenso.

Todo iba bien hasta que hace unos días, cuatro años después, me escribió por WhatsApp para decirme que me extrañaba. Su mensaje fue tan sorpresivo. Lo amé mucho y sus palabras han removido mis sentimientos. Necesito su consejo, ¿qué hago?

Ojo al consejo

Querida Emilia, está claro que en ese momento, al ser una persona mayor, se aprovechó de tu inocencia y de tus sentimientos. Ten en cuenta que no te dio tu lugar. ¿Realmente quieres volver a ese juego? Piénsalo bien.

Recuerda que nadie merece un amor a medias. Si aceptas verte con él, solo abrirás una puerta a un pasado que te generó dolor. Suerte.