Magaly Moro

Santiago (30 años, Santa Anita). Señora Magaly, estoy bastante fastidiado con los gustos televisivos de mi pareja Rosaura, con quien convivo desde hace 10 meses.

Lo que sucede es que tras el regreso a las pantallas de “Esto es guerra”, con su edición por el décimo aniversario, mi chica no para de hablar de eso. Ella ya había dejado de ver ese tipo de contenido porque estaba muy ocupada con su trabajo; sin embargo, cuando se enteró que retornaban los personajes antiguos como Micheille Soifer, Rafael Cardozo, Fabio Agostini y hasta “Cachaza”, se emocionó mucho.

Me estresa demasiado el nivel de fanatismo que ha vuelto a tener. Lo fastidioso es que cuando no logra ver todo el programa, porque llega tarde de la oficina, lo busca en Youtube y si no lo encuentra completo empieza a renegar con todos en la casa. Me parece increíble que tengamos discusiones por eso.

Lo increíble es que su gusto por este programa, al que considero como uno de los más superficiales y tontos de la televisión peruana, está afectando con nuestra economía. Esto se debe a que se le ha ocurrido la genial idea de pagar el servicio de América TvGo para ver los programas varias veces y en HD.

Asimismo, está pensando faltar un par de días a su trabajo con la justificación de que está enferma, para ir al set de Pachacamac y ver de cerca a los guerreritos y combatientes. ¿Puede creerlo? Me parece todo esto muy infantil de su parte. ¡Por Dios, tiene casi 30! ¿Qué hago, señora?

Ojo al consejo

Querido Santiago, lo más probable es que esto solo se trate de una fiebre del momento, procura que no te afecte demasiado. Por el contrario, respeta y dale su espacio. Eso sí, es importante que le des tu opinión sobre las acciones que va a tomar o los gastos que piensa realizar. Brinda tu perspectiva del asunto con palabras sutiles, quizás ella no ha dimensionado sus actos. Suerte.