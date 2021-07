Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Francisco (32, Chorrillos). Señora Moro, no sé cuánto más tenga que tolerar para poder conquistar a Isabel, una guapa cajamarquina. Conocí a esta chica por Tinder y, apenas vi su foto, caí rendido ante ella. Afortunadamente, también le atraje y por esa razón hicimos match. Sin embargo, hay algo que no soporto de ella: siempre habla de su ex en nuestras citas.

La primera vez que salimos todo iba de maravilla hasta que nombró a Pepe, el chico con el que mantuvo una relación de 6 años y con quien casi se casa. “Ya lo superé, tuvimos una gran historia, pero por algo pasan las cosas. Ahora ya me toca dejarlo en el pasado, no le guardo ningún rencor”, expresó.

Siendo sincero, me incomodé bastante, pero lo dejé pasar con la esperanza de que ahí culminara ese tema. Solo atiné a responder que así eran las relaciones e inmediatamente le pregunté: “¿Entonces, eso ya quedó en el pasado?”. Ella respondió con una sonrisa coqueta que sí. Y eso me bastó.

No obstante, en las siguientes citas Isa volvía a recordar a su ex de alguna u otra manera. A veces hasta de forma inconsciente. “No puede ser, qué curioso, ese mismo chiste me contaba mi ex”, me dijo mientras nos reíamos a carcajadas por una ocurrencia que tuve.

De pronto me quedé en silencio. Doctorcita, me gusta Isa pero siento que no olvida a su ex. Es más, creo que me está utilizando. ¿Qué debería hacer? Quiero proteger mi corazón. Ayúdeme.

OJO AL CONSEJO

Querido Francisco, es evidente que Isabel aún no pone punto final a esa historia. Si tan solo hubiera mencionado a su ex sola una vez, sería tolerable. Pero que lo recuerde en cada cita me parece una falta de respeto hacia tu persona.Lo mejor que puedas hacer es tomar distancia y dejar que ella cierre ese ciclo. De lo contrario, corres el riesgo de salir lastimado. Mucha suerte.