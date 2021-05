Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Ramón (33 años, San Juan de Miraflores). Ay, doctora, mi esposa está obsesionada con la versión de la canción “No sé” del grupo Explosión de Iquitos. Esa musiquita ya se volvió un dolor de cabeza para mí, no porque sea fea, sino porque Xiomara me ha convertido en el hazmerreír de la familia.

Hace una semana mi pareja me pidió que le enseñara un par de pasitos al ritmo de “No sé”, a lo que yo accedí porque es una canción muy pegajosa y, además, amo bailar. Lo que yo no sabía era que mi mujer había grabado todo con su celular sin avisarme, para luego postearlo en sus redes sociales. ¿Y lo peor de todo? Yo salía con el uniforme de mi trabajo porque soy ingeniero de profesión.

Mi video pronto se hizo viral, toda mi familia y compañeros de la empresa ya lo han visto, ¡qué vergüenza! Mi perfil profesional se fue al tacho. Por más que le pedí a mi esposa que lo eliminara, ella se negó rotundamente. “No sé por qué te da roche amor, si bailas súper bien”, me dijo muy tranquilamente.

Lo que más me molesta es que Xiomara siga bailando esa canción cerca de mí, ¡ya me tiene harto! La escucha a cada rato, se lo juro: al despertar, mientras desayuna, en el almuerzo y hasta cuando está en el baño. Ya está exagerando, ¿no cree? Inclusive, me pidió hace poco que baile de nuevo en otro video, pero esta vez con el casco del trabajo. ¡Está loca!

Señora Magaly, siento que mi mujer está haciendo todo esto para recordarme el ridículo que hice en Internet. Hasta ahora mis amigos del trabajo siguen fastidiándome con eso. ¿Usted qué piensa?

OJO al consejo

Estimado Ramón, te sugiero que tomes las cosas con humor. No estás haciendo nada malo en el vídeo, solo disfrutando de una canción de moda. Sin embargo, si a tu empresa le parece incorrecto tal comportamiento, pídele a tu pareja que lo borre para evitar problemas en el trabajo. Es mejor prevenir.

Habla con Xiomara y lleguen a un acuerdo. Mucha suerte.