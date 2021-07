Magaly Moro

Alejandro (25 años, San Martín de Porres). Querida doctora Magaly, estoy desesperado. Ayúdeme a encontrar a la mujer de mi vida. Hace unas semanas visité el Parque del Amor, en Miraflores. Estuve en el lugar tomando fotos de las personas, de las mascotas, etc. Me encanta la fotografía, es una de mis pasiones. Además, aproveché para hacer unas grabaciones con mi celular.

En cierto momento decidí hacer un alto y sentarme a observar a un grupo de chicas que bailaban una danza árabe. Una de ellas, de cabello largo color castaño, me llamó mucho la atención. Tenía un rostro hermoso y bailaba espectacular. Me enamoré. Fue amor a primera vista.

Decidí sacar mi celular, abrir el aplicativo de TikTok y comenzar a grabar. Como sentí que no tendría el valor para acercarme a ella pensé que esta red social podría ayudarme a contactarla después.

Puede parecer una locura, pero me pareció que fue lo mejor debido a que he visto varios videos en TikTok de jóvenes que graban a su crush (persona especial) y en un mensaje piden a los usuarios ayuda para encontrarla, lo cual ha funcionado. Tengo entendido que así se han formado varias parejas.

Sin embargo, ahora no me atrevo a publicar el video. Temo que la chica de mis sueños lo vea y en lugar de sentirse halagada me escriba para reclamarme por haberla grabado y no me dé una oportunidad para acercarme. Usted, ¿qué opina? ¿Cree que sería una buena idea subir el video pidiendo que me ayuden a encontrarla?

Ojo al consejo

Estimado Alejandro, entiendo tu ansiedad, pero debes calmarte. Te recomiendo que primero regreses al Parque del Amor a buscar a esa joven, tal vez la encuentres allí. Si es así, será la oportunidad para acercarte, pero sé prudente y respetuoso. Ahora, publicar el video en TikTok puede ser una alternativa. Si lo haces, tienes que asumir la consecuencia. Suerte.