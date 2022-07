Magaly Moro

Johanna (29 años, Pueblo Libre). Doctora Moro, estoy muy confundida y creo que hasta defraudada del chico con el que he estado saliendo desde hace algunos meses.

Milton es muy inteligente, prudente y divertido. Estudiamos juntos en el colegio y siempre obtenía los primeros puestos, por eso cuando nos reencontramos, hace un año, sabía que era buena idea establecer un vínculo con él, ya que conocía su sabiduría.

Lo único malo que sabía de él, por las redes sociales, era que siempre criticaba todo lo que ocurría en nuestro país. Una característica que no me gustaba porque veía que, a veces, se pasaba de irrespetuoso con las personas que opinaban diferente a él. No obstante, no le di tanta importancia hasta hace unos días.

Estábamos los dos conversando en una cafetería sobre temas generales y se le ocurre hacer un chiste machista: “Los animales son tan inútiles como las mujeres en el trabajo”. Automáticamente, me alejé de él y le reclamé por sus palabras llamándolo “machista”. Milton me miró y, con un rostro completamente desencajado, me dijo: “Ay, por favor, no me digas que eres de esas feministas locas que cree que las mujeres son superpoderosas”.

Doctora, mi corazón en ese momento se rompió y me llené de frustración. Le juro que no pensaba que este hombre tan instruido tenga ese tipo de pensamientos. Lo peor de todo es que fue mi saliente el que se molestó y se retiró del local sin pagar. No sé cómo hacer, me gustaba mucho, pero creo que esto no tiene futuro. ¿Usted cree que debería dejarlo pasar por alto? ¿Qué hago?

OJO al consejo

Estimada Johanna, la lucha contra el machismo ha avanzado bastante; sin embargo, aún hay personas como Milton con pensamientos retrógrados. Si crees que esta persona tiene ideas diferentes a las tuyas y no te suma, lo mejor será que te alejes de él. Debes proteger tu salud emocional, independientemente de que él te quiera o no. Toma una decisión. Suerte.