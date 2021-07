Magaly Moro

Alba (27 años, San Juan de Miraflores). Estimada doctora Magaly, estoy enojada con mi enamorado. Me parece que es un inconsciente. Resulta que ahora que abrieron los cines está desesperado por ir a ver cualquier película, lo que a mí parece muy inoportuno.

Hace dos semanas me llamó emocionado diciéndome que teníamos que ir a uno de los cines que estaba anunciando su reapertura, que con esto prácticamente estábamos regresando a la normalidad.

Le dije que me parecía apresurado ir porque es un lugar cerrado y estar allí varias horas nos podría poner en riesgo de contagiarnos de COVID-19. Sin embargo, Rubén, mi chico, me dijo que esto era improbable porque no estaba permitido consumir en las salas, por lo que siempre estaríamos con las mascarillas puestas.

A pesar de esto tengo miedo. Pienso que no es una buena idea y que deberíamos esperar un poco más para ir a una sala de cine, por lo menos hasta estar ambos vacunados. No obstante, Rubén no entiende mis razones y me dice que irá el siguiente fin de semana conmigo o sin mí.

Esto ha sido motivo de varias discusiones. Casi todos los días nos enfrentamos por esto. Él trata de convencerme de ir, me dice que desea volver a pisar una sala de cine en mi compañía porque soy su pareja. Pero no estoy convencida de ir. Tengo miedo y es justificado. ¿Qué me aconseja? Ya no quiero seguir discutiendo con mi chico. Ayúdeme.

OJO al consejo

Estimada Alba, entiendo tu fastidio y preocupación. Creo que podrían hacer el intento de ir al cine y verificar que los aforos sean reducidos y que efectivamente los asistentes usen doble mascarilla. Si es así entiendo que el riesgo de contagio es mínimo. Pero si ven que no se cumplen las medidas de bioseguridad mejor no ingresen. Prueben. Mucha suerte.