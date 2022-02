Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Carolina (24 años, San Martín de Porres). Estimada doctora Magaly, sinceramente nunca pensé escribirle, pero mi situación lo amerita. Puede ser que le parezca una exageración lo que le voy a contar, pero a mí me afecta y por eso busco su consejo.

Marcos, mi enamorado, me hace pasar el ridículo con su baile de “El chivito”, ese que bailaban en “Esto es habacilar”, el programa de América Televisión que ya salió del aire.

Desde el primer día que se emitió ese espacio, mi chico quedó encantado con ese baile. Me decía que le parecía muy divertido y fácil de hacer. En algunas ocasiones lo vi bailando, haciendo los pasos al ritmo de “chivito, chivito, tienes ya que regresar, chivito, chivito, el lobo te va a tragar”.

Le pedí que deje de hacer eso porque me parecía grotesco, pero Marcos, en lugar de hacerme caso, se dedicó a hacer reír a sus amigos con ese baile. Hace una semana mi chico y yo tuvimos un almuerzo con mi familia, todos estuvimos hablando de los programas de televisión cuando, de un momento a otro, él se paró y comenzó a cantar y bailar “El chivito”.

Mis papás me miraron sorprendidos, yo no supe qué hacer ni qué decir. Mi chico, al ver nuestras caras, se detuvo y dijo: “este baile está de moda”.

Tras esto tuvimos una discusión. Le pedí de nuevo que deje de hacer el baile porque me hace pasar malos ratos. Sin embargo, me dijo que no lo haría y que estaba generando una pelea por un absurdo. Señora Magaly, ¿cómo hago para convencerlo?

Ojo al consejo

Estimada Carolina, me parece que efectivamente estás exagerando un poco. Por lo que me cuentas, tu enamorado es un chico muy alegre, al que no le importa el qué dirán. Eso es bueno. Te aconsejo que converses con él sobre tu molestia, seguramente pueden llegar a entenderse. Es importante y necesario que ambos sean empáticos. Mucha suerte.