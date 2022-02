Magaly Moro

Teresa (27 años, Carabayllo). Señora Magaly, estoy enojada con mi enamorado. Es un exhibicionista. Le he reclamado su actitud y me dice que “estoy loca”.

Desde que comenzó el verano, Joel, mi chico, usa polos manga cero o bividís. En un inicio solo lo hacía cuando iba al gimnasio o a correr por el parque que está cerca a su casa. Sin embargo, no sé por qué motivo empezó a usarlos a diario. Incluso cuando salimos a cenar en la noche o cuando vamos al cine usa esas prendas sin mangas.

Cuando observé que usaba esta ropa en todo momento le comenté que no me parecía apropiado que se vista así, por ejemplo, para ir a un restaurante. Le pedí que se vista más formal, pero no me hizo caso, argumentó que tenía mucho calor en esta época y que por eso se vestía así.

No insistí más; sin embargo, hace un par de semanas cuando estuvimos paseando por las calles del centro de Lima, tres chicas que se cruzaron con nosotros se le quedaron mirando los brazos y escuché que una de ellas dijo en tono de voz muy bajito: ¡qué tales bíceps!

Joel también escuchó y sonrió. En ese momento, me di cuenta de que ese era el verdadero motivo por el que mi enamorado usaba esas prendas sin mangas. Le gusta exhibir sus músculos y por eso es que también va disciplinadamente al gimnasio.

Le reclamé por su actitud y me respondió que yo estaba alucinando, que la única razón para que él use bividís o polos manga cero es porque tenía mucho calor durante el verano. No le creo, doctora. ¿Qué hago para que deje de usar esa ropa?

Ojo al consejo

Estimada Teresa, me parece que exageras un poco en tu percepción. Puede ser cierto lo que dice tu enamorado sobre la preferencia de usar estas prendas por el calor. Tampoco tiene algo de malo que le guste exhibir sus brazos, lo que sí no estaría bien es que te falte el respeto de alguna manera. Te aconsejo que dialogues con tu enamorado sobre cómo te sientes. Suerte.