Le molesta que imite un TikTok: “ me encanta repetir la frase ‘eso, Tilín, vaya Tilín’”

Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Luciana (31, San Juan de Lurigancho). Doctora, le escribo para que me ayude a salvar mi relación de tres años con Joaquín, no quiero perderlo, sin embargo, su apatía me está aburriendo.

Si bien ya soy una “treinteañera”, como él me repite a cada rato, eso no significa que tenga que andar con mi cara de velorio, pero para él sí. La cuestión es que luego de ver un video en TikTok en el que aparece un niño haciendo sus mejores pasos a cambio de una moneda, y lo animan diciéndole “Eso, Tilín, eso, Tilín, vaya Tilín, wow Tilín”, hemos empezado a tener varios problemas.

Resulta que me encanta repetir esa frase, que es un completo éxito en las redes sociales. Me muero de risa cada vez que, por cualquier cosa, digo: “Eso, Tilín, vaya Tilín”. Incluso, me paso escuchando el remix que ha creado el productor musical Tito Silva con este viral. Me sube el ánimo. No obstante, mi pareja se lo toma tan personal y dice que soy una infantil por repetir esa expresión. “Hasta pareces una descerebrada”, me increpó hace un par de días. Me enojó tanto que usara ese término, que le pedí que se fuera de mi casa.

Señora Moro, “Tilín” no es el culpable de todo este problema, sino que a raíz de ello me he puesto a analizar si realmente algún día lograré contagiar mi alegría a mi pareja. Lo amo demasiado, pero temo perder el tiempo al lado de alguien a quien no le gusta cómo soy. Señora Moro, ¿estoy exagerando? Quisiera que me dé un consejo.

Ojo al consejo

Estimada Luciana, es natural que reflexiones sobre este tipo de cosas, haces muy bien. Lo que yo te recomiendo es que converses con Joaquín y le preguntes qué le molesta exactamente de ti y, según sus respuestas, podrás conocer si no le gusta cómo eres o solo le incomoda la frase de este video. A veces los virales pueden generar malestar. Mucha suerte.