Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Alicia (25 años, San Martín de Porres). Querida señora Magaly, estoy molesta con mi enamorado. No me deja ser yo.

Le cuento lo que está pasando. Me considero una chica alegre, extrovertida y muy apegada a la moda en todo sentido. Hace un par de meses decidí abrirme una cuenta en TikTok. Mis amigas me decían que esta red social era muy divertida y por eso me animé a explorarla. Con el tiempo me fui animando a hacer mis propios videos, comencé a practicar hasta que hace dos semanas estrené un video.

Estuve muy emocionada porque recibí muchos comentarios y “me gusta”. Desde entonces mis seguidores se incrementaron.

Hace una semana me atreví a hacer un video con una canción de moda en TikTok: el “Rico rico”. Estuve practicando el baile en mi habitación cuando sorpresivamente entró Hugo, mi enamorado. Apenas me vio se molestó muchísimo y me dijo: “¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Cómo vas a bailar así de esa manera tan provocativa? Todos los hombres te van a escribir y te harán insinuaciones. No voy a permitir que publiques ese video”.

Yo me alteré al escucharlo y le dije que haría lo que a mí me dé la gana. Hugo, al escucharme, me dijo que terminaba la relación y se fue de mi casa. Desde entonces no hablamos.

Estoy en un dilema, extraño a Hugo y quiero pedirle que nos amistemos. Sin embargo, también deseo publicar mi TikTok del “Rico rico” porque me quedó excelente.

¿Qué hago, doctora? Aconséjeme, por favor.

OJO AL CONSEJO

Estimada Alicia, te aconsejo que trates de conversar sobre el tema de disputa con Hugo. Explícale que no tienes una mala intención con tu interés de publicar tu video. No es justo que te prohíba hacer actividades sanas que te divierten. Por otro lado, analiza si verdaderamente te interesa continuar tu relación con él. No pareces realmente interesada. Mucha suerte.