Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Claudio (28 años, Santiago de Surco). Señora Magaly, me da mucha vergüenza contarle todo esto, pero espero pueda ayudarme. Mi relación con Martina está en su mejor momento, pero hace poco me enteré que le fascinan los hombres con barba.

“¿Y eso qué tiene de malo?”, se preguntarán muchos. Pues yo, doctora, tengo 28 años y no tengo ni tres pelitos en la barbilla. Eso siempre me ha causado inseguridad y peor ahora que sé que a mi chica le gustan los caballeros con harto vello facial.

He intentado de todo para hacer que me crezca la barba; desde remedios caseros hasta productos químicos carísimos que encontré en Internet. ¡Pero nada, doctora! Soy tremendamente lampiño y eso es vergonzoso. Lo único que quiero, por lo menos, es que me crezca un poco de bigote como a los demás.

Además, me he dado cuenta de que Martina le da likes en Instagram a famosos con barba como Chris Hemsworth y Ryan Gosling. Incluso, a Andres Wiese le comentó en una de sus fotos “¡Qué varonil te ves con esa barbita, churro!”.

Mire doctora, yo sé que esta inseguridad puede sonar ridícula, pero los hombres, al igual que las mujeres, también tenemos miedos sobre nuestro aspecto físico. Lo crea o no, saber que no puedo darle a mi enamorada lo que le gusta me pone de mal humor, me frustra terriblemente.

Hace poco ella me preguntó si algo andaba mal entre nosotros, pues me notaba decaído. “Nada, amor”, le respondí secamente. Me gustaría decirle lo que siento, pero temo que se burle de mí. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Estimado Claudio, me parece valiente que admitas que tienes inseguridades. Créeme que todos la tenemos. Por eso, no te sientas mal y cuéntale a Martina sobre cómo te sientes. Estoy segura que ella dejará de realizar esos comentarios que tanto te lastiman.

Recuerda que ella se enamoró de ti por quién eres, no hay necesidad de cambiar físicamente. Suerte.