Fernanda (31 años, Carabayllo). Señora Magaly, mi paciencia tiene un límite, mi esposo Ángel es insufrible en la cocina.

Hace un mes que ambos volvimos al trabajo presencial, tanto él como yo solemos ir tres días a la semana a nuestros centros de labores. Debido a esto es que me levanto muy temprano para cocinar el almuerzo que llevaremos.

Para esto le pido a mi esposo que me ayude con los alimentos que necesito; sin embargo, él en lugar de facilitarme las cosas me las complica.

Algunas veces le he dicho que me corte la cebolla en juliana y lo termina haciendo en cuadraditos, en otras en lugar de colocar hongo a la pasta de los tallarines le ha echado clavo de olor. Me hace renegar horrores.

Hace unos días estuve preparando lomo saltado. Es mi plato favorito y mi esposo sabe que lo como con perejil, por eso fue que le pedí que lo compre en la bodega. Al regresar, el señor me dice: “reina, aquí está el perejil” mostrándome unas ramas de culantro. Lo quería matar.

Le reclamé por haberse confundido. Lamentablemente no pude disfrutar de mi lomo saltado. Ya estoy harta doctora, necesito que mi esposo me ayude a preparar el almuerzo, no que me cause más problemas.

Siento que en cualquier momento voy a explotar y lo dejaré sin comer, no sin antes decirle unas cuantas cosas. Quiero evitar eso. No quiero herirlo. ¿Qué puedo hacer?, ¿qué me aconseja?, por favor, ayúdeme.

Estimada Fernanda, entiendo tu molestia. Lo que te sugiero, para evitarte los disgustos, es hacer las compras con tu esposo para que sepa reconocer los alimentos. Además, puedes pedirle que cocine él y lo vas orientando. Si el problema persiste encárgale otras tareas del hogar, así no te recargas de trabajo en la casa. Conversa mesuradamente con él sobre el tema.