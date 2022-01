Magaly Moro

Karina (35 años, Comas) Estimada doctora Magaly, le escribe una mujer dolida y enfurecida.

Estoy casi segura que mi esposo me engaña. Hace cinco días José regresó de viaje. Se fue a Ica por motivos de trabajo, según me dijo. Él labora transportando frutas en camiones. Sin embargo, ahora dudo de todo lo que sale de su boca.

Mi pareja me avisó de un momento a otro que tenía que viajar. Fue un viernes en la tarde y me dijo que regresaba el lunes temprano. Le pregunté si iba a trabajar el domingo y me respondió que sí, que le habían encargado llevar mercadería extra y que le pagarían bien.

Mientras estuvo de viaje hablé muy poco con él, casi no respondía mis llamadas ni mensajes de WhatsApp. El lunes que regresó a casa prácticamente llegó a dormir aduciendo que estaba muy cansado.

A los cinco días se empezó a sentir mal con síntomas de Covid como dolor de garganta, tos, estornudos, etc. Durante esos días lo escuché varias veces hablar con una persona por teléfono preguntándole si se sentía mal, si le dolía algo, etc. Siempre que lo interrumpía se despedía nervioso. Yo le preguntaba con quién había hablado y me decía que con sus clientes, que estaba preocupado por la salud de ellos.

Señora Magaly, mi esposo me fue infiel. Es lo más probable. Todo lo que le he contado es sospechoso. Encima su amante lo contagió, menos mal no me enfermé ya que estuve en casa de mi madre los primeros días.

¿Qué hago, doctora?, no sé cómo enfrentar a mi esposo. Temo que me corrobore lo que pienso.

Ojo al consejo

Estimada Karina, entiendo tu inquietud. Te aconsejo que hables cuanto antes con tu esposo sobre lo que te atormenta. Es necesario que le digas abiertamente lo que piensas, solo él puede aclarar tus dudas. Tal vez solo estés imaginando una situación de infidelidad y te estás preocupando en vano. Dialoga con él, siempre es mejor saber la verdad. Suerte.