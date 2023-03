Magaly Moro

Milagros (28 años, SJM). Doctora Magaly, no dejo de sentirme preocupada. Agradezco mucho que pueda revisar mi caso y aconsejarme con su experiencia sobre lo que puedo hacer. Conocí a mi novio mientras estudiábamos juntos en la universidad, somos de facultades diferentes, pero hicimos click rápidamente.

Cuando formalizamos nuestro noviazgo él me prometió casarse conmigo, mudarnos juntos y que ambos ahorraríamos para lograrlo. Sin embargo, ya han pasado cuatro años y ninguna de esas promesas se ha cumplido. Tanto Juan como yo nos hemos adaptado al mundo laboral, él enseña matemáticas en un colegio particular y yo ayudo a mi mamá en su restaurante. Como entenderá, el dinero no nos sobra como pareja.

Decidí expresarle mi preocupación sobre nuestro futuro. Hicimos un plan juntos para saber cuánto necesitábamos ahorrar para comprar nuestro departamento. Fue entonces cuando vi que nuestro dinero no alcanzará para hacerlo realidad, entonces sugerí que ambos emprendamos un negocio para generar una tercera fuente de ingresos. Ahí empezó la pelea. Mi pareja no quiere, me dice que es un desperdicio de dinero y que su plan es proveer para mí de su sueldo como maestro. Siento mucha inseguridad sobre nuestra estabilidad económica. Me molesta que no tenga visión y no quiera salir adelante. He considerado terminar la relación por su falta de ambición. ¿Qué me aconseja hacer?

OJO al consejo

Querida, Milagros. Evalúa la situación. Si tú aspiras llegar a más pero tu pareja no quiere arriesgarse, no puedes forzarlo. Tu novio y tú son muy diferentes. Si sus visiones no se alinean, lo mejor es terminar la relación por el bien de ambos. Si no deseas tomar ese camino, emprende por tu cuenta. No necesitas de él para hacer tus sueños realidad. Suerte.