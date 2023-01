Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Humberto (30 años, Barranca). Señora Magaly, le ruego a Dios recibir de usted el mejor de los consejos. Tengo un problema serio.

Roxana y yo tenemos cinco años de relación, desde hace tres convivimos. Los primeros años fueron maravillosos. Nos entendíamos a la perfección. Ambos nos apoyábamos en nuestros planes y metas. Además, teníamos gustos y formas de pensar en común. Todo ello hizo que decidiéramos vivir juntos. Pensábamos así consolidar nuestro amor. Sin embargo, creo que la convivencia nos hizo mucho daño a tal punto que quiero separarme de ella y terminar definitivamente la relación.

Roxana se volvió una celosa sin motivo alguno, floja, no quiere hacer las tareas del hogar y es descuidada, dejó de arreglarse y vestirse bien. Todo esto ha hecho que me decida a dejarla. Creo que ella lo sabe o por lo menos lo intuye ya que hace una semana aproximadamente me hizo una amenaza velada. Me dijo: “la canción de Shakira es lo máximo, está bien que le haya dicho sus verdades a ese desgraciado de Piqué y a esa mujercita Clara Chía. Si a mí me hubieran dejado como la dejaron a ella también los hubiera destruido”.

Doctora Moro, tengo miedo de decirle que quiero terminar nuestra relación. Mi novia es tiktokera así que no dudo de que elabore un video en donde me deje mal parado, fácilmente me dedica una canción a lo Shakira. Ayúdeme, por favor. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Estimado Humberto, lo primero que debes hacer es hablar con tu novia y decirle lo que te está molestando de la relación. Tal vez puedan salvarla. Pero si estás seguro de que ya no sientes amor por ella tienes que decírselo. No puedes seguir con una mujer que no amas, no es justo ni para ti ni para ella. Para evitar las venganzas es básico un diálogo alturado. Suerte.