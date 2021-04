Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Pedro (39, Comas). Señora Moro, me siento vilmente estafado y no sé cómo dar vuelta atrás. Hace tan solo 6 meses, y en plena pandemia, contraje nupcias con Verónica, una guapa norteña. Llevábamos juntos 8 meses antes de que el COVID-19 cambiara toda nuestra vida. Ella es de Sullana y la relación a distancia estuvo a punto de terminar lo nuestro, aunque ahora que lo pienso bien eso hubiera sido lo mejor.

Doctora Moro, resulta que mi esposita es una reverenda ociosa. No limpia, no cocina, no ordena, solo quiere estar tirada en su cama viendo series y las pocas veces que está activa es durante sus días de spa: solo cuida su piel, uñas y pelo. Es una superficial completa.

Lamentablemente, yo caí en sus garras, pues aparentaba ser hacendosa y, al estar lejos, me tragué todo el cuento. Ahora recién me doy cuenta de que todo lo que me decían mis amigos era verdad, que a Vero solo le interesaba mi plata.

Señora Moro, yo recibo un buen salario y no tendría problemas en engreirla, pero cada vez que llego a casa es un completo desastre, no debí comprometerme tan rápido.

Yo aún la quiero, pero no sé cómo lograr un cambio. No pido una ama de casa, solo alguien considerada, ya que en vista de que no trabaja, al menos ayude en algo. Siento que a este paso me voy a divorciar. Ayúdeme a resolver este problema. Cuando caminé hacia el altar pensé que sería para toda la vida, no quiero que mi historia de amor termine así, y menos por una razón tan tonta.

Ojo al consejo

Querido Pedro, es natural tu indignación. Tu pareja no está siendo ni considerada ni justa contigo.

Lo que te recomiendo es que simplemente te sientes a conversar con ella, expongas todo tu malestar y le pidas un cambio. También puedes proponerle llevar terapia de pareja. Pero si ella no tiene el mínimo interés en mejorar, entonces sepárense. Suerte.