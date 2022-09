Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Maité (33 años, San Juan de Lurigancho). Señora Magaly, ayúdeme, por favor, estoy viviendo una situación muy confusa.

Conocí a Joel, un hombre de 45 años, hace cuatro meses, durante mis clases virtuales de italiano. Formamos grupos de trabajo por indicación del profesor del curso y así fue como, poco a poco, empezamos a conversar.

Me fue contando cosas de su vida y así nos hicimos amigos. Sin embargo, Joel quiso dar un paso más y un día, que nos vimos en mi casa para preparar unos tragos, intentó darme un beso. Al instante lo frené y le dije: “¿qué estás haciendo? En ningún momento te he dado la confianza para que intentes besarme”. Tras esto, me respondió: “disculpa, lo que pasa es que me gustas mucho, pensé que, tal vez, me corresponderías”.

Le aclaré que se había equivocado, aunque era mentira. Él me gustó desde el primer día que lo vi, pero me parece que es mucho hombre para mí. Es muy inteligente, divertido y tiene su vida resuelta, mientras que yo soy una mujer que aún tiene dudas sobre su existencia en este mundo. Además, no tengo nada de gracia.

Pensé que, luego de ese rechazo, el asunto quedaría allí, pero no, él sigue insistiendo. Incluso, me mensajea mucho más, me da hasta las buenas noches y, en varias ocasiones, me ha invitado a cenar. A veces le digo que estoy ocupada porque no quiero ilusionarme más. Doctora, ¿qué hago? Lo considero muy perfecto para mí y eso me da miedo.

OJO AL CONSEJO

Estimada Maité, si Joel se fijó en ti es porque ha visto cosas positivas en tu persona. Todos merecen un hombre atento y amoroso, tú lo tienes a la mano, no lo dejes ir. No dejes que tus inseguridades se interpongan en tu felicidad. Date la oportunidad de conocerlo. Por otro lado, te aconsejo que busques ayuda profesional para conocer la raíz de tu baja autoestima. Mucha suerte.