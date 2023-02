Me bloqueó porque bebía mucho licor: “suelo salir los fines de semana al Centro de Lima para tomarme unas ‘chelitas’”

Magaly Moro

Melchor (34 años, Los Olivos). Doctora Magaly, estoy desconcertado. A finales del año pasado estuve saliendo con Dayana, una chica a la que conocí hace un par de años y con la que pasó algo. Todo iba bien, pero poco a poco empezó a comentar mis historias en las redes sociales para dar a entender que no le gustaba mi estilo de vida.

Yo suelo salir los fines de semana al Centro de Lima para tomarme unas “chelitas” con mis amigos, luego de trabajar duro y parejo. Con Dayana también lo estaba haciendo, aunque a ella la llevaba a los lugares más bonitos y me daba la impresión de que no le disgustaba. Sin embargo, me empezó a decir que le gustaría hacer otras cosas como ir al teatro, al cine o viajar. Yo no me rehusé a todo eso; es más, me pareció muy interesante, pero sentí que quería controlarme.

Hace unos días le escribí a su WhatsApp para coordinar otra salida, pero me di cuenta de que ya no se veía su foto de perfil y salía un solo check: me había bloqueado. Le escribí a su cuenta de Instagram, en donde aún me tenía como contacto, pero me dejó en visto. Dayana tiene mi misma edad y le gustan los niños. Me da la impresión de que ya quiere formar una familia porque me mandaba indirectas bien directas. Si bien me gusta y hubiera querido tenerla como enamorada, no sé si estaba dispuesto a dar el siguiente paso.

Ahora que ya no tenemos contacto, la extraño un poco, no sé qué hacer. Deme algún consejo, por favor, doctora. ¿Debo seguir buscándola?

Ojo al consejo

Estimado Melchor, antes de buscar a Dayana, considero que primero debes estar seguro de tus sentimientos hacia ella y de si quieres formar una familia. Si Dayana te bloqueó es porque tal vez sintió que ustedes no iban a concretar una relación y que sus intereses eran diferentes a los tuyos. Lo ideal sería que aclaren la situación en una conversación y que sean sinceros uno con el otro.