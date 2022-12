Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Alfredo (39 años, Pueblo Libre). Hola doctora, le escribo esta carta completamente contrariado y con la esperanza de poder obtener alguna respuesta respecto a lo que estoy viviendo desde que Irina, mi saliente, decidió bloquearme de todos lados sin darme una razón.

Sigo sin creer que esto me esté pasando porque no sé qué hice mal. No sé si el problema soy yo o ella, me siento confundido, encolerizado, pero, también, triste y desanimado.

Nosotros llevábamos saliendo 6 meses y la pasábamos bien o, al menos, eso creía. No obstante, hace un mes las cosas empezaron a ponerse turbias. Iri me dijo que sentía que yo no le prestaba atención, que era desconsiderado con ella y que lo mejor era alejarnos. Yo le dije que no había problema, pero, igual seguimos en comunicación.

Las cosas continuaron como si esa conversación no hubiera existido, incluso, teníamos intimidad. Debo aceptar que la sentí un poco más irritable, pero, pensé que eran cosas de mujeres. Ya sabe, la sensibilidad de cada mes.

Otro cambio que noté fue que, cuando le decía para vernos, ponía pretextos, pero yo insistía. Siempre nos veíamos en mi casa o en un restaurante cerca de mi casa, no sé si, quizás, eso le molestó o que no fuera muy cariñoso.

Sea lo que sea, se podía hablar. Lamentablemente, Irina me bloqueó hasta de llamadas y, por más que intento comunicarme con ella desde otros números, no lo logro. Señora Moro, ¿qué hago?

OJO al consejo

Querido Alfredo, sin darte cuenta, en tu carta hay muchas respuestas. Si Irina te dijo que no se sentía valorada, entonces, debieron hablar un poco más del tema. Lo que veo en su relación es un problema fuerte de comunicación. Irina quiso expresarse, pero no fue clara, y tú no ahondaste más. Lo que te aconsejo es que no insistas más. Enfócate en tus cosas, el dolor pasará. Suerte.