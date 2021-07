Me cansé de ser el tío solterón: “mi mamá dice que soy muy exigente”

Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Eduardo (47 años, Independencia). Estimada doctora Moro, soy un fiel seguidor suyo desde mi etapa escolar. Hoy me decido escribirle porque sé, debido a personas muy cercanas, que sus consejos han logrado mejorar la vida de sus lectores.

Mi historia es la siguiente. Soy un hombre tímido, trabajador y profesional que está cansado de ser el tío solterón, amoroso y buena gente, mientras que todo mi entorno ya está con familia e hijos.

Me emociona ver como, por ejemplo, mis hermanos se han casado, sobre todo porque mis sobrinos son lo más importante en mi vida. No temo decir que son como mis hijos, ya que no tengo ninguno. Sin embargo, deseo con toda mi alma tenerlos. Anhelo encontrar por fin a una mujer que me ame tal y como soy, me aporte con nuevos conocimientos, me engría y esté dispuesta a formar un hermoso hogar conmigo.

Mis amigos han intentado presentarme a muchas señoritas, pero con ninguna termino por conectar. Mi mamá dice que soy muy exigente y que a mi edad, debería aceptar a cualquier mujer que se me acerque, pero yo me rehúso a eso.

Dígame, doctora ¿está mal lo que pienso? Tengo fe en que alguna fémina llegará y me acompañará hasta el último de mis días. No obstante, debo confesar que cada día que pasa siento esa idea más lejana.

A veces pienso que siempre seré ese tío exitoso en lo profesional, pero fracasado en el amor, que jamás pudo concretar una relación. Necesito algún consejo, doctorcita, ¿podré encontrar el amor a esta edad?

Ojo al consejo

Estimado Eduardo, claro que está mal estar con alguien solo por temerle a la soledad. Sé que a veces pueda parecer imposible, pero estoy segura que esa mujer que tanto añoras, llegará. Sé paciente y no te presiones.

Recuerda que el amor no se busca, llega por sí solo. Lo que te recomiendo es que amplíes tu círculo para que tengas más opciones. Suerte.