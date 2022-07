Magaly Moro

Martín (27 años, La Molina). Señora Moro, soy una persona que no creía mucho en el amor porque siempre terminaba mal. Sin embargo, hace un año quise darme una oportunidad y comencé un romance con Diana. Ella es de carácter fuerte, pero muy buena. Me atiende, engríe y siempre está dispuesta a hacer lo que sea por mí. Me lo ha demostrado en varias oportunidades. Desgraciadamente, tiene algo en su personalidad que no me gusta en absoluto: es ridículamente celosa.

Aunque al inicio de nuestra relación sentimental me dijo que era segura de sí misma, y que eso de los celos le parecían una pérdida de tiempo, ahora la historia es otra. Todo cambió a mediados de julio, cuando llegó Sonia, mi prima hermana, de Arequipa. Nosotros hemos crecido juntitos en la casa de mi abuelita, solo que ella tuvo que irse en su adolescencia a esa región por una oferta laboral que le hicieron a su padre. Nos distanciamos, pero ahora que ha regresado a la capital nos hemos contactado y conversamos mucho.

Lo malo es que esta relación no le gusta para nada a mi pareja. Me dice todo el tiempo que parece que yo veo a Sonia con ojos de mujer y no de familiar. Esto es realmente tonto. Estoy muy enamorado de Diana, pero no puedo permitir que piense de esa manera. Lo último que me ha dicho es que me distancie de mi familia para ya no ver a Sonia y eso no me parece. Por favor, necesito de un sabio consejo. ¿Será momento de terminar mi romance?

OJO al consejo

Querido Martín, lo primero que debes hacer es comunicarle tu fastidio e incomodidad para que ella reaccione y se dé cuenta de su error. En caso Diana mantenga la misma actitud, lo mejor será que evalúes tu relación. No puedes estar con alguien que prácticamente te haga elegir entre ella y tus familiares. Busca siempre tu paz y tranquilidad. Suerte.