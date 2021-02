Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Ernesto (35 años, Los Olivos). Doctora Moro, mi vida se está cayendo a pedazos. Luego de una fuerte discusión con mi esposa, ella terminó por confesarme que yo no era el padre biológico de Sebastián, nuestro pequeño de cinco años. Según Milagros, ella tuvo un “desliz” con su expareja cuando yo me encontraba de viaje en el extranjero y no quiso decirme la verdad para no lastimarme.

Todo esto me cae como un baldazo de agua fría, doctora. Aunque siempre me pregunté por qué mi hijo no se parecía físicamente a mí, jamás se me pasó por la mente que sería fruto de una infidelidad. “Salió morenito por herencia de sus abuelos lejanos, amor. Ya sabes cómo son los genes”, me decía Milagros para tapar su vil farsa.

Me siento como un completo idiota, señora Magaly. He vivido engañado por mucho tiempo y no sé si sea capaz de confiar en una mujer nuevamente. Lo peor de todo es que no puedo compartir este dolor con mis familiares y amigos. ¿Qué van a pensar de mí cuando sepan que crie un hijo que no era mío durante cinco años? Ya me imagino los chistes ridículos sobre el tema y el dolor que sufrirá Sebastián por culpa de su madre.

Aunque ya le pedí el divorcio a Milagros, lo que más me preocupa es el futuro de mi hijo porque; aunque no lo sea, yo lo sigo amando como si fuera sangre de mi sangre.

No quiero separarme de él; sin embargo, sé que su verdadero padre intentará, tarde o temprano, reclamarlo como suyo. ¿Qué hago, doctora?

Ojo al consejo

Querido Ernesto, me da mucha pena todo lo que estás viviendo. Te aconsejo que dialogues de manera civilizada con Milagros y lleguen a un acuerdo sobre las visitas. Aunque tú no seas el padre biológico de Sebastián, sí lo eres en el alma y él te necesita más que nunca durante esta etapa de separación.

No dejes que esta terrible verdad afecte tu relación con él. Sé fuerte. Suerte.