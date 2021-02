Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Fátima (31 años, Villa María del Triunfo) Señora Magaly, me encuentro muy fastidiada con Samuel, mi enamorado desde hace 2 años. Siempre hemos dicho que debemos respetar las decisiones del otro, pero últimamente me ha estado criticando porque veo el reality “Esto es Guerra”.

Me molesta mucho que cada vez que le comento algo de ese programa, empieza a tratarme como ignorante. Doctora, yo soy una profesional en Administración con maestría en Contabilidad, trabajo hace casi un año en el sector textil, es decir, de bruta e ignorante no tengo nada. Si veo ese espacio es porque me gustan los juegos que hay, así como las bromas que surgen entre los participantes. Además, a mi mamá le encanta y siento que es un buen momento para compartir con ella cada vez que llego de mi trabajo.

No crea que no le he expuesto mis razones, porque sí lo he hecho, pero no entiende, es muy necio. Me dice que ese tipo de contenido solo malogra el cerebro y que él no puede estar con una mujer que está viendo ese tipo de payasadas. “Si mis amigos se enteran se burlarían de mí”, me repite todo el tiempo. Me siento limitada a su lado. Es más, cuando estamos en videollamada y escucha que mi mamá me comenta algo sobre los guerreros, se enoja y me corta. Ya ha pasado unas tres veces.

La verdad no sé qué hacer, doctora. Nunca he dejado de hacer algo por un hombre, pero lo amo demasiado y me parece ridículo terminar nuestra relación amorosa solo por EEG. Necesito su consejo.

Ojo al consejo

Querida Fátima, si ya te diste cuenta que con él “te sientes “limitada”, entonces ¿por qué quieres seguir en una relación en la que no puedes ser tú? La persona que verdaderamente te ama, te acepta tal y como eres, no está criticándote y menos por cosas tontas. Recuerda que uno viene al mundo para ser feliz, no para hacer feliz a los demás. Suerte.