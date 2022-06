Magaly Moro |magalymoro@prensmart.pe

Luciana (28 años, La Victoria). Señora Magaly, necesito de su sabiduría para saber qué hacer. Estoy distanciada de Rafael, mi enamorado.

Hace cerca de tres meses mi chico se compró un auto. Me contó que ahorró por bastante tiempo para cumplir este deseo. Necesitaba un vehículo particular para poder trasladarse desde su trabajo en Lurín hasta su casa en San Juan de Lurigancho.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que este deseo cumplido se esfumara. Hace tres semanas Rafael vino a mi casa para tomar lonche. Yo lo invité, le dije que por aquí habían algunas cocheras en donde guardar su auto. Sin embargo, el día que vino, por más que buscó, no encontró espacio. En mi inocencia le dije que lo dejara en la puerta de la casa, que nunca había escuchado de robos por aquí y que no tema, que no le robarían su vehículo ni las autopartes.

Señora Magaly, me equivoqué. Rafael solo estuvo un par de horas en mi casa y aunque por ratos echaba un ojo a su vehículo, no sé en qué momento fue que se lo robaron. Cuando terminamos el lonche salió y ya no estaba su carro.

Mi chico se puso a llorar de cólera y tristeza. Fuimos a la comisaría a hacer la denuncia y mientras yo trataba de consolarlo me dijo: “fue tu culpa que se robaran mi auto. No debí hacerte caso y dejarlo afuera. Me debí ir al no encontrar cochera”. Yo no le respondí porque en verdad me sentía culpable.

Desde entonces lo siento frío conmigo, conversamos muy poco, me dice que está concentrado en recuperar su vehículo. Señora Magaly, ayúdeme, ¿cómo hago para reconciliarme con Rafael?

OJO AL CONSEJO

Estimada Luciana, no fue tu culpa el robo, no te sientas responsable. Trata de entender a tu pareja, comprar ese auto implicó mucho esfuerzo. Te aconsejo que le pidas tener una conversación sobre el tema. Es importante que te diga lo que siente y dale su espacio si te lo pide. Creo que pueden solucionar este problema. Las parejas se tienen que apoyar mutuamente.