Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Luis (36 años, San Juan de Lurigancho). Hola, señora Moro, soy uno de sus fieles seguidores y si hoy le escribo es porque necesito sus sabios consejos para enfrentar una situación que me ha tocado vivir. Espero su apoyo.

Le cuento que hace un par de años mi relación con Paty se terminó. Estuvimos juntos por casi una década. Fue muy duro e, incluso, pensé en renunciar al amor, pero un día, cuando pensaba que ya la estaba superando, me la volví a encontrar. Todos los recuerdos bonitos volvieron.

Estuvimos saliendo durante unos meses. Todo iba muy bien, hablábamos todos los días y salíamos frecuentemente. Parecíamos una pareja y estaba por volver a declararle todo mi amor, pero todo cambió de un día para otro. Paty, la misteriosa y dulce dueña de mi corazón, me llamó diciéndome que ya no deseaba verme por nada del mundo porque había otra persona en su vida.

Ay, doctora, al escuchar eso me sentí devastado. Sin mentirle pude sentir cómo mi corazón se hacía pedazos. Han pasado 3 semanas desde ese doloroso momento y aún me duele su forma de actuar. Ahora siento que todo este tiempo me utilizó y que nunca quiso nada serio conmigo. Todos los días pienso que solo jugó conmigo hasta encontrar a alguien más. Fui un tonto, jamás me vio como algo serio, solo era su juguete.

¿Qué puedo hacer? El problema es que aún la amo. Quisiera llamarla, pero mis amigos me dicen que debo cerrar ese capítulo. Aconséjeme, doctora.

OJO al consejo

Estimado Luis, lo positivo de esta situación es que no te estás cegando a la realidad y te has dado cuenta que esa mujer solo ha estado jugando contigo. Pienso que debes hacerle caso a tus amigos y cerrar este capítulo. Busca distraerte con diversas actividades para que tu mente deje de pensar en Paty. Además, si puedes, busca apoyo profesional. Ten paciencia.