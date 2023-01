Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Manolo (34 años, Ate Vitarte). Estimada señora Moro, le cuento que mi pareja, Ana Flavia, y yo decidimos recibir el 2023 en Arequipa. Lo planeamos desde mitad del 2022, así que se imaginará que estábamos muy emocionados. Además, nosotros no solemos viajar mucho por temas laborales, entonces este era nuestro momento perfecto para escapar de la rutina.

Salimos el jueves 29 de diciembre hacia la Ciudad Blanca y llegamos por la noche. Me olvidé reservar un hotel, por lo que me las tuve que ingeniar. No quería que Ana se estrese, por eso ingresé al primer hospedaje que vi y le dije a la recepcionista: “Dime, ¿cuánto quieres por una habitación?”. La señorita me dijo que todo estaba lleno, pero le insistí con pagarle algo extra para ella. Finalmente, accedió. “Voy a cancelar una reservación para que entren ustedes”, me comentó.

Ese trato quedó solo entre nosotros. Debido a eso, cada vez que me veía con la muchacha me sonreía con complicidad y yo no veía nada de malo. Pasaron los días y en la fiesta de Año Nuevo, la mujer pasada de copas se me acerca y delante de mi pareja me agarra los labios y me dice: “No vayas a decir nuestro secretito”.

Mi enamorada malinterpretó todo, se molestó, corrió hasta nuestro cuarto, recogió su maleta y se fue de Arequipa. Intenté detenerla, pero fue en vano. No me dio tiempo para explicarle nada.

Me regresé solo a Lima. Actualmente Ana sigue sin querer hablarme. ¿Qué hago? Necesito un consejo.

OJO AL CONSEJO

Querido Manolo, debiste ser sincero y claro con Ana Flavia. Quizás se hubiera enojado en ese momento por olvidarte de la reserva, pero no pasaba a mayores. En fin, lo que debes hacer es buscarla para explicarle cómo pasó todo, sin más mentiras porque eso daña mucho. Si no contesta el teléfono, ve a buscarla. Explícale y seguro te entenderá. Mucha suerte.