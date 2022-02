Magaly Moro

Alejandro (29 años, Chancay). Doctora Magaly, es un gusto saludarla. Déjeme decirle que la admiro por los sabios consejos que da a sus lectores. Justamente le escribo para solicitarle uno. Resulta que estoy un poco desconcertado con la actitud de mi enamorada.

Mayra y yo tenemos oficialmente dos meses de relación. Hace una semana, estando solos en su casa, surgió la oportunidad de tener intimidad. Cuando estábamos en su cuarto entregándonos a la pasión hubo un momento en que mi chica me dijo que nos detengamos. Se paró de la cama, fue a su ropero y sacó unas prendas de mujer. Era lencería muy provocativa. Yo pensé que se las pondría, pero no. “Amor, antes de seguir vamos a jugar un ratito. Por favor, ponte estas prendas que te van a quedar divinas. Te verás muy sexy”, me dijo.

Me quedé en shock tras escucharla. Mayra me estaba pidiendo que me vista como mujer. Le respondí que no me sentiría cómodo usando esas prendas, por lo que prefería jugar a otra cosa. “Entonces mejor no juguemos nada y punto”, contestó. Como se molestó tuve que acceder a su pedido. Así que me vestí con lencería. Puedo decir que mi enamorada sí disfrutó del encuentro, la ví muy complacida pero yo no tanto. Usar esa ropa me incomodó.

No quisiera volver a tener que usarla. Mi temor es que mi chica siempre me haga este pedido. No sé qué hacer, señora Moro. Tampoco quiero que mi chica se moleste y me diga que no quiere estar conmigo porque no satisfago su deseo. ¿Qué me aconseja?

Ojo al consejo

Estimado Alejandro, te aconsejo que converses con tu enamorada sobre el tema. Dile lo que te incomodó y cómo te sentiste cuando te pidió que usaras prendas de mujer. Ambos miembros de la pareja deben sentirse a gusto cuando tienen relaciones. No solo se trata de complacer a la otra persona. Si esto es así el romance no funcionará. Mucha suerte.