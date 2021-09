Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Hugo (52, Chorrillos). Doctora Moro, no puedo creer que tenga tan mala suerte, porque justo cuando empezaba a creer de nuevo en el amor, me tiene que pasar lo más inimaginable: enamorarme de la hija de mi expareja.

Hace cuatro años tuve una aventura con Felipa, una mujer a la que conocí en un bar y con la que terminé teniendo sexo. Luego de ese encuentro, iniciamos una relación corta, algo de 5 meses. Ambos salíamos de una ruptura y solo buscábamos un poco de consuelo. Nuestro romance acabó, pero Feli se quedó muy dolida conmigo, al parecer se había enamorado de mí.

Yo no quise hacerle daño, lamentablemente desde mi divorcio pensé que jamás me volvería a enamorar, pero hace poco apareció Claudia en mi vida, una guapa chica 25 años menor que yo que me robó el corazón. Todo nos iba bastante bien, hasta que decidió presentarme a su madre, a quien nunca me había enseñado en una foto. Cuando llegué a su casa, casi me caigo de espaldas, su progenitora era Felipa, mi ex.

Señora Moro, fue un momento terriblemente incómodo, Clau notó la tensión y preguntó si nos conocíamos, pero su mamá dijo un “no” rotundo. No obstante, apenas tuvimos un tiempo a solas, Felipa me insultó y me aseguró que haría hasta lo imposible por separarme de su hija. No me parece justo porque siempre fui sincero con ella. Yo amo a Claudia y no sé qué hacer, no me perdonaría si la pierdo, ya que la amo. Necesito su consejo.

OJO AL CONSEJO

Querido Hugo, no existe nada más liberador que hablar con la verdad. Te recomiendo que converses con Claudia sobre lo que pasó con su madre, al fin y al cabo tú no la conocías.

Sé que corres el riesgo de perderla, pero si optas por continuar ocultando ese romance del pasado, quizás las cosas se compliquen más y te sientas peor. Suerte.