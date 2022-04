Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Estefany (45, Chorrillos). Doctora Moro, me encuentro con el corazón destrozado porque me equivoqué terriblemente. Resulta que me enamoré de un hombre casado, padre de 6 hijos y con más de 20 años de matrimonio. Jamás imaginé que esta historia llegaría tan lejos.

Todo empezó como bromeando. Hace 4 años que trabajo con Sergio y siempre me atrajo, pero al ser de áreas diferentes no teníamos ningún tipo de acercamiento.

Por cosas del destino, pasó a ser mi jefe y pude conocerlo más. Siempre se mostró como un hombre respetable, no había momento del día que no hablara de su familia y eso me parecía lindo, pero también dio pie a que él me gustara mucho más.

En mi mente inmadura me propuse robarle un beso, aunque veía eso muy difícil. Me empecé a arreglar más, hasta que logré que un día Sergio me dijera que estaba “guapísima”. No obstante, no pasó de un cumplido.

Le juro, doctora, que yo solo quería un beso, pero todo se escapó de mis manos. Hace poco tuvimos un almuerzo de trabajo y, luego que vi que todos estaban un poco tomados, aproveché para acercarme a Sergio. Bailando le di un beso y todos en la empresa vieron, él me separó bruscamente y me dejó en la pista de baile.

No sabe la vergüenza que sentí, ahora todos en el trabajo me miran mal y hasta sé que me insultan. Yo estoy muy deprimida y si no he renunciado es porque necesito el dinero. Señora Moro, ¿cómo enfrento esta situación?

OJO AL CONSEJO

Querida Estefany, debiste pensar en todas las consecuencias que te traería esta acción, ahora solo te toca enfrentarlas. Lo que te recomiendo es que te disculpes con tu jefe y seas fuerte porque las críticas y malas caras continuarán. No obstante, todas las personas cometemos errores y, afortunadamente, Sergio no permitió que esto pase a mayores.