Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Dayana (26 años, Ayacucho). Doctora, hace 1 año y medio que juego Clash Royale y, como dentro del juego hay un chat para comunicarnos entre todos los participantes, empecé a hablar con un chico llamado Manuel.

Hacíamos partidas juntos todas las noches, hasta que el líder del clan pidió números para agregarnos a un grupo de WhatsApp. Ambos fuimos agregados y por fin pude conocerlo a través de su foto de perfil.

No pasó ni un día y él me habló en privado. Desde ese momento chateábamos en las madrugadas. Nos llevamos muy bien y con el tiempo, me propuso ser novios. Al principio le dije que no sería posible porque él es de Lima y yo de provincia, pero me convenció.

Estuvimos bien por unos meses hasta que ingresó otra chica al clan. Sospecho que se la pasa conversando con ella, ya que he visto que le da muchos “likes” a sus fotos en Instagram. Además, siento que ya no me da la misma importancia de antes y cuando le hablo al privado me dice que sí me quiere, solo que no contesta porque está ocupado.

Yo sí me enamoré, doctora, pero tengo dudas, no sé si es sincero, incluso me dijo que cuando pase la cuarentena va a venir a mi ciudad. No sé si confiar en sus palabras. Por favor, necesito su ayuda. Mi romance con Manuel ha sido muy criticado por mis amigas, por eso me da vergüenza acercarme a ellas para contarles esto porque dirían: “te lo dije”. Usted es la única que puede darme una luz en este momento complicado. ¿Qué hago, señora Magaly?

Ojo al consejo

Querida Dayana, lo que tú tienes solo son sospechas, nada concreto. El que no te responda los mensajes tan seguido no es una alerta de infidelidad. Te recomiendo que seas sincera y le consultes si hay algún interés en la otra persona. Si no crees en su respuesta y no confías en él, lo mejor será que des un paso al costado y que cada uno haga su vida por su lado. Mucha suerte