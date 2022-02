Magaly Moro

Nelly (65 años, Surco) Doctora, me siento en una pesadilla, vivir una infidelidad puede ser una experiencia devastadora, más aún si el que te engaña no lo reconoce. Actualmente enfrento este drama y no se imagina el dolor que me causa.

Tengo 40 años de casada con Gabriel, somos padres de 5 hermosas muchachas. Todas ya se han casado y tienen sus propias familias, la última se fue hace menos de un año y, tras su partida, yo he notado actitudes sospechosas en mi marido.

Doctora, nuestro sexto sentido nos avisa de que algo no va bien y yo sé que mi marido me engaña. Hace 8 meses que no tenemos relaciones, todo lo que hago le incomoda, hasta parece que no me soporta. Esto no es todo, un día le vi unos mensajes amorosos en su celular, pero no los entendí porque mi esposo me arranchó el celular. Apenas le recriminé lo que había visto, puso el grito en el cielo y hasta se fue a dormir dos días a la calle. “Mientras más vieja, más loca estás”, expresó furioso. Eso no es todo, un amigo en común me comentó que había visto a mi marido con una mujer muy atractiva, pero él lo negó rotundamente.

Si bien Ernesto nunca ha sido un hombre amoroso, siempre me ha respetado; sin embargo, ahora, al mínimo reclamo que le hago, me ofende, se va a otro lugar o me castiga con la indiferencia. Yo sé que me engaña, pero él no lo reconoce. ¿Qué me aconseja? Lo amo y me dolería que lo nuestro termine.

Querida Nelly, es momento de tomar decisiones firmes porque no mereces que nadie te maltrate.

Por mucho que se enoje Ernesto, tienes que encararlo y, si sigue con esa actitud, debes alejarte. Sé que 40 años de matrimonio es mucho tiempo, pero él no te está valorando como mujer. Date tu lugar, porque si tú misma no te quieres, nadie lo hará. Suerte.