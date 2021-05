Magaly Moro

Ana Paula (27 años, Villa María del Triunfo). Doctora Magaly Moro, hace exactamente ocho meses inicié una relación amorosa con Marco Antonio, un chico que conocí hace dos años en una fiesta en Chorrillos. Como amigos nos llevábamos genial, era mi confidente y cada vez que un chico me decía que le gustaba, yo le pedía a Marco Antonio que lo aleje. Normalmente, él les decía cualquier mentira y los jóvenes dejaban de molestarme. Era tanta la confianza que teníamos que sin darnos cuenta empezamos a gustarnos. No voy a decir que me enamoré perdidamente de él, pero sí me atraía, lo cual era raro porque siempre nos habíamos visto como casi hermanos.

Un día, luego de hacerme mi prueba de descarte, fui a su departamento para ver una película. Tomamos unas copas de vino, nos besamos y hablamos de lo que sentíamos. Finalmente, terminamos por oficializar nuestro romance.

Las cosas van bien, me da estabilidad. No me cela. Nos conocemos tanto que ni siquiera peleamos. No obstante, tengo que confesar que extraño hablar con otros chicos, coquetear y después ir corriendo a contarle a mi mejor amigo. A veces veo en mi grupo de amigas que cuentan sus experiencias con sus pretendientes y yo solo tengo historias con Marco Antonio.

Doctora, estoy pensando terminar este romance para no entusiasmarlo más con esta relación. Es un hombre bueno, pero lo prefiero como mejor amigo. El problema es que me da vergüenza terminar en persona, ¿estará bien si lo hago por chat?

Ojo al consejo

Querida Ana Paula, quizá la relación amorosa no salió como creías, pero por lo menos lo intentaron. Trata de verlo así. No te sientas mal por querer tu soltería, es tu decisión y se debe respetar. Sin embargo, por respeto a la amistad y al romance que tuvieron, lo mejor será que le comuniques tu decisión de manera presencial. Siempre con los protocolos. Suerte.