Lorena (36, Pueblo Libre). Doctora Moro, lo que procederé a contarle puede parecerle cómico, pero desearía que tome mi dilema con seriedad porque para mí es demasiado importante. Yo soy una chica que cree ciegamente en los signos zodiacales y las características que guardan cada uno de ellos y eso está impidiendo mi nuevo romance.

A pesar de que una vez leí que los que creen en la astrología serían menos inteligentes, nada me ha hecho cambiar de parecer. Yo me he tomado el tiempo de analizar a mi entorno cercano y, efectivamente, son muy bien descritos por su signo. Por otro lado, una vez quise ir en contra de mi intuición y decidí confiar en un Géminis, no sabe lo mal que me dejó esa relación.

No es mentira cuando dicen que los Géminis un día te aman y al otro, no quieren verte, que son doble cara, mentirosos, tramposos y no muestran su verdadera personalidad. Por eso son el signo más odiado del Zodiaco.

El asunto es que, a pesar de que siempre he huido de ellos, estoy enamorada de un chico Géminis. Intenté de que eso no ocurriera, pero Piero es diferente, posee una personalidad que me desconcierta, es encantador.

Yo quisiera darme una oportunidad con él, por eso le he preguntado su fecha de nacimiento para conocer su ascendente, pero dice que no sabe. He insistido para saber ese detalle, pero la última vez se molestó. Señora Moro, ese hombre me encanta, ¿qué hago? Tengo miedo que otra vez me dejen traumada.

OJO AL CONSEJO

Querida Lorena, si quieres que las cosas realmente funcionen con Piero no puedes iniciar una relación teniendo un concepto establecido de su personalidad basado en su signo. Date el tiempo de conocerlo y no te sugestiones con ese asunto. No obstante, si para ti los signos son demasiado relevantes, procura relacionarte con los que sean compatibles contigo y así estés más tranquila. Suerte.