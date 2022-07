Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Román (38 años, Chorrillos). Doctora Moro, en primer lugar, espero que esté bien y, de antemano, le agradezco que pueda leer mi carta. Soy un hombre que no es capaz de ponerle límites a una muchacha que, al parecer, se está aprovechando de mí. Por mucho tiempo me he negado a pensar de esa manera, sin embargo, muchas personas me dicen que abra los ojos.

Le cuento que desde hace un año pretendo a Mariela, una guapa contadora que me tiene loco. Le he declarado mi amor un par de veces, pero, en ambas ocasiones, he sido rechazado. No obstante, durante todo este tiempo, hemos salido infinitas veces a restaurantes, cafeterías, al cine, conciertos, etc.

Lo curioso es que la iniciativa para salir siempre la tiene Mariela, aunque dice que me ve como amigo. Yo he respetado su decisión, lo que me incomoda es que ella me invita a salir, no obstante, siempre, pero siempre, el que paga absolutamente todo soy yo.

Al inicio pensaba que esta especie de citas eran una excusa para conocernos y que, en un futuro, pudiéramos comenzar algo. Claramente, luego de ser rechazado dos veces, es evidente que no le intereso. A pesar de tener esto claro, no soy capaz de negarme a salir con Mari.

Todo mi entorno se ha dado cuenta de esta situación y me ha dicho que ella solo me utiliza. Me duele pensarlo, no he querido aceptarlo, pero, al ver que transcurre el tiempo y no hemos llegado a nada, creo que es cierto. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué debo hacer? Ayúdeme.

Ojo al consejo

Querido Román, efectivamente, a veces nos negamos a ver algo porque el amor nos ciega, no obstante, la conducta de Mariela deja mucho que desear. Lo correcto sería que, si no quiere tener una relación contigo, no alimente tus esperanzas. Quizás te resulte difícil, pero tienes que alejarte de ella. Sé firme y, si Mariela insiste en salir, pregúntale cuáles son sus intenciones.