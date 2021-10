Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Alexandra (29 años, Ventanilla). Señora Magaly, la verdad nunca pensé escribirle, pero la situación lo amerita. Estoy segura de que usted me aconsejará correctamente.

Tomás es el nombre de mi enamorado. Es un chico súper alegre, extrovertido y bromista. Tiene cinco amigos con esas mismas características. Ahora que las restricciones por la pandemia no son tan severas, él ha vuelto a reunirse con ellos. A mí me alegraba esto porque Tomás los extrañaba.

Sin embargo, hace unas semanas escuché algo que me llamó la atención. En una videollamada por WhatsApp escuché que Ricardo, uno de sus amigos, le decía: “Ya pues, Tilín, cómo te vas a olvidar”. Me pareció extraño que no le dijera Tomás. En otra ocasión, su amigo Pedro vino a almorzar a la casa y, al ver que mi enamorado dio un paso de baile, le dijo: “Eso, Tilín”.

Luego que se fue, le pregunté a mi pareja por qué sus amigos lo habían empezado a llamar con ese nombre y me contestó que lo hacían de cariño. Buscando en Google me enteré que existía un video en donde llamaban así a un niño bailarín. Vi la grabación y me pareció que la persona que le decía Tilín se burlaba de él. Desde entonces pienso que sus amigos lo que realmente hacen es burlarse de él. Le expliqué esto a Tomás, pero él me dice que estoy totalmente equivocada.

Señora Magaly, lo cierto es que no me gusta que lo llamen con ese nombre. Quiero decirle a sus amigos que no lo hagan. ¿Cree que estaría bien?

Ojo al consejo

Estimada Alexandra, debes considerar que puedes estar equivocada. Que los amigos de tu chico lo llamen “Tilín” no significa necesariamente que se estén burlando de él. Tu percepción a raíz del video puede ser incorrecta. Yo opino que no deberías interferir en la relación que tiene tu pareja con sus amigos. Conócelos un poco más. Mucha suerte.