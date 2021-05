Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Armando (27 años, Cercado de Lima). Doctora, ya no sé qué hacer con mi enamorada. Beatriz usa tanto filtro en sus fotos de Instagram que a penas y la puedo reconocer. No es que mi chica sea fea, pero verla sin esos retoques se me hace un tanto extraño ahora.

Primero, empezó por retocarse el color de la piel, luego se aumentó los labios y ahora ha perfeccionado la nariz con esos dichosos filtros. Yo no le digo nada porque no quiero ofenderla, pero no soporto que haga eso. En las fotos parece otra persona, se lo juro. Lo peor de todo es que ella piensa que se ve bien porque sus amigas no dejan de comentarle lo “hermosa que es”. Son unas hipócritas.

Además, he pasado un par de momentos bochornosos por este problema. Por ejemplo, cuando la presenté ante mi familia como mi novia, nadie creía que Beatriz era la misma chica que habían visto en redes sociales. “Hijito, ¿seguro es tu enamorada? Es que se ve bien... diferente”, me dijo mi mamá al notar que no era tan delgada, ni blanca como en las fotos.

Mis amigos también se han percatado de su obsesión por los filtros y, aunque nadie se atreve a decírmelo en la cara, yo sé que hay un par de comentarios internos sobre el tema.

Pero nada de eso importa realmente, doctora. Lo que a mí me preocupa es mi Betty. ¿No le parece que se está engañando a sí misma al cambiar su propia imagen? Me da miedo que en el futuro opte por medidas más drásticas, como las cirugías. ¡Ayuda!

Ojo al consejo

Estimado Armando, tu enamorada puede estar sufriendo de una baja autoestima. Probablemente no se sienta satisfecha sobre su aspecto físico y por ello recurre a los filtros. Pero no te preocupes, todo esto se puede solucionar si la ayudas a conseguir ayuda psicológica.

Anímala a hablar sobre el problema, pero toca el tema con pinzas para no ofenderla. Mucha suerte.